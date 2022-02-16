В зоне ООС военные провели стрельбы из ПТРК NLAW

В зоне ООС военные провели стрельбы из ПТРК NLAW

В зоне ООС во вторник произвели обучающие стрельбы из противотанковых ракетных комплексов NLAW и гранатометов M-141, сообщает Украинская правда.

"На одном из полигонов Донбасса состоялись занятия по огневой подготовке с участием ряда подразделений из состава Объединенных сил. Шествие тренировок гранатометчиков проверил Командующий Объединенных сил генерал-лейтенант Александр Павлюк", -  информировал штаб ООС в facebook﻿.

Военнослужащие отработали выход на огневой рубеж и выполнили первоначальное упражнение стрельб из противотанковых ракетных комплексов NLAW и гранатометов M-141 по неподвижным целям.

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