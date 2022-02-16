Еще один человек излечился от ВИЧ

Четвертый человек в мире излечился от ВИЧ-инфекции при помощи пересадки стволовых клеток и переливания пуповинной крови, сообщает Лента.Ру.

Как пишет The Wall Street Journal, у женщины была обнаружена лейкемия спустя четыре года после выявления у нее ВИЧ. Нью-йоркские врачи пересадили пациентке стволовые клетки ее родственника с редкой генетической мутацией, препятствующей размножению вируса. Также ей перелили пуповинную кровь от новорожденного.

После лечения женщина не проходит антиретровирусную терапию с октября 2020 года, так как признаков ВИЧ-инфекции с тех пор не наблюдалось.