В партии Макрона заявили, что Украина может выйти из "Минска"

Депутат партии "Вперед, республика!" Эммануэля Макрона в Национальной ассамблее Валерия Фор-Мунтян считает, что Украина может выйти из Минских соглашений, если они ее не устраивают, сообщает УНИАН.

Об этом она заявила в интервью Европейской правде.

"Нормандский формат собирается лишь для того, чтобы договориться о выполнении Минских соглашений. Но тут проблема. Украина говорит, что Минские соглашения уже не подходят" , - сказала Фор-Мунтян.

Она добавила, что "тянуть и продолжать эту ситуацию – ни к чему хорошему это не приведет".

"Да и Путин привык прятаться за этим. Война на Донбассе позволяет России вести военные действия на границе с вами практически безнаказанно" , - считает депутат.

По ее мнению, сейчас стороны "просто тратят время".