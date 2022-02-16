В партии Макрона заявили, что Украина может выйти из "Минска"
Депутат партии "Вперед, республика!" Эммануэля Макрона в Национальной ассамблее Валерия Фор-Мунтян считает, что Украина может выйти из Минских соглашений, если они ее не устраивают, сообщает УНИАН.
Об этом она заявила в интервью Европейской правде.
"Нормандский формат собирается лишь для того, чтобы договориться о выполнении Минских соглашений. Но тут проблема. Украина говорит, что Минские соглашения уже не подходят", - сказала Фор-Мунтян.
Она добавила, что "тянуть и продолжать эту ситуацию – ни к чему хорошему это не приведет".
"Да и Путин привык прятаться за этим. Война на Донбассе позволяет России вести военные действия на границе с вами практически безнаказанно", - считает депутат.
По ее мнению, сейчас стороны "просто тратят время".
"Ведь Зеленский как новый президент мог сразу после избрания заявить, что хочет разорвать "Минск" и подписать что-то новое. Например, потому что страна изменилась за это время. Но нет, он два года работал в Нормандском формате над Минскими соглашениями. Какой был смысл этого? А сейчас мы слышим, что Украина не хочет их выполнять. Как следствие, имидж Украины и доверие к Украине пострадают", – считает Фор-Мунтян.