Блинкен допускает "акт агрессии" РФ на этой неделе

Государственный секретарь Соединенных Штатов заявил, что дальнейшая агрессия России возможна, "начиная с этой недели", сообщает Украинская правда.

"Начиная с этой недели акт агрессии (со стороны России – ред.) вполне возможен, если мы посмотрим на то, что происходит с развертыванием российских сил в районах вокруг Украины. Люди должны понимать инструменты, которые россияне использовали в прошлом и используют до сих пор, включая провокации, чтобы оправдать вторжение, которое они запланировали заранее. Это то, на что они способны, и освещение, возможно, есть способом избежать этого" , - цитирует Госдеп заявление Блинкена.

Блинкен отметил, что скопление российских войск на границе с Украиной имеет единственное объяснение – это очередной акт агрессии. Кроме того, госсекретарь подчеркнул, что эскалацию России следует рассматривать в контексте истории, в частности, 2014 года, связанной с оккупацией Крыма и части Донбасса.