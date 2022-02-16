В ЕС отреагировали на голосование Думы за признание "ЛДНР"

Евросоюз расширит пакет санкций против России, если она признает так называемые "ЛДНР". Об этом заявил министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс, сообщает Корреспондент.

"Резолюция Госдумы России о признании так называемых "ЛДНР" "суверенными государствами" противоречит международному праву. Если Россия будет двигаться в этом направлении, ЕС должен действовать и вводить санкции" , - написал Ринкевичс в Twitter.

С аналогичным заявлением выступили также главы МИД Литвы и Эстонии.

Министр иностранных дел Франции Жан Ив Ле Дриан, в свою очередь, назвал планы России признать "ЛДНР" наступлением на Украину без оружия.