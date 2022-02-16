СБУ сообщила о задержании агента РФ, собиравшей данные силовиков

СБУ задержала агента РФ, собиравшую разведданные для совершения взрывов против подразделений украинской спецслужбы на востоке Украины, сообщает Интерфакс-Украина.

Как сообщает пресс-служба ведомства во вторник, в ходе следственно-оперативных действий в Луганской области задержан агент так называемого "МГБ Л﻿НР".

"Она собирала разведданные для совершения вражеских атак с использованием взрывчатки против подразделений СБУ на востоке нашего государства" , – говорится в сообщении.

По данным следствия, задержана местная жительница, которая в апреле 2021 года была завербована гражданином РФ, представителем разведки незаконных вооруженных формирований на ВОТ ОРЛО. По заданию своего куратора агент собирала сведения об админзданиях, автотранспорте, а также личные данные сотрудников СБУ на территории Луганщины.

Для передачи полученной информации определены закрытые каналы связи.

"Благодаря оперативному реагированию сотрудников украинской спецслужбы удалось предотвратить совершение взрывов, направленных против подразделений СБУ, задействованных в проведении операции Объединенных сил" , – отметили в ведомстве.

Следователи СБУ сообщили задержанной о подозрении по ч.1 ст.111 (государственная измена) УК Украины. Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.