Российского адмирала будут судить за подстрекательство украинских офицеров к госизмене

В Украине будут заочно судить бывшего первого заместителя командующего Черноморским флотом РФ за подстрекательство украинских офицеров к государственной измене, сообщает Укринформ.

Как информирует Офис генерального прокурора, при процессуальном руководстве ОГП завершено специальное досудебное расследование и направлен в суд обвинительный акт в отношении начальника штаба – первого заместителя командующего Черноморским флотом РФ.

Обвиняемому инкриминировано пособничество в совершении умышленных действий с целью изменения границ территории и государственной границы Украины, подстрекательство к государственной измене, а также пособничество в ведении агрессивной войны.

Следствие установило, что с целью нанесения ущерба обороноспособности и государственной безопасности Украины, а также изменению границ ее территории он склонял украинских офицеров из штаба Севастопольской морской базы и командование Военно-морских сил ВСУ к совершению государственной измены - переходу на сторону врага в период вооруженного конфликта. При этом офицеры угрожали применением военнослужащими РФ физического насилия и оружия.

Сегодня обвиняемый адмирал занимает должность начальника Главного штаба ВМФ РФ – первого заместителя главнокомандующего ВМФ РФ.