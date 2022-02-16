Япония продолжит следить за обстановкой вокруг Украины

Правительство Японии уверено, что в отношении ситуации вокруг Украины необходимо сохранять максимальную бдительность. Об этом заявил на регулярной пресс-конференции генеральный секретарь кабинета министров Хирокадзу Мацуно, сообщает ТАСС.

"Правительство Японии осознает, что [вокруг Украины] продолжается ситуация, в которой ни в коем случае нельзя ослаблять бдительность и необходимо сохранять осторожность" , - отметил он, подчеркнув, что правительство Японии продолжит пристально следить за дальнейшим развитием событий.

Он также добавил, что японская сторона в курсе заявления Минобороны РФ о том, что российские военные вернутся в пункты постоянной дислокации по окончании учений.

"С другой стороны, президент США Джо Байден заявил, что угроза российского вторжения на Украину остается" , - отметил генсек правительства.

Мацуно в очередной раз повторил слова о том, что правительство Японии последовательно выступает за сохранение суверенитета и территориальной целостности Украины.

"Мы настоятельно требуем, чтобы любые вопросы решались дипломатическим путем" , - подчеркнул генсек японского правительства, вновь повторив, что в случае вторжения России в Украину правительство Японии в сотрудничестве с международным сообществом и странами G7 примет надлежащие меры, которые в зависимости от ситуации могут включать введение санкций против РФ.

Отвечая на вопрос журналистов, генеральный секретарь кабинета министров отметил, что правительство Японии в курсе сообщений о массированных DDoS-атаках на сайты украинских ведомств и банков, однако ушел от прямого ответа, кто, по мнению японских властей, мог стоять за этими атаками. В то же время Мацуно напомнил, что российская сторона неоднократно обвинялась в кибератаках на иностранные государства.