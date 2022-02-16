В РФ пригрозили ответом на "вторжение" Украины в "ЛДНР"

В случае вторжения войск Украины на территорию так называемых республик "ДНР" и "ЛНР", ответ России для защиты живущих там российских граждан будет соразмерным. Об этом заявила спикер Совета федерации РФ Валентина Матвиенко, сообщает Зеркало недели.

Стоит отметить, что Матвиенко косвенно признала наличие граждан РФ на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей Украины, а также подтвердила прямую заинтересованность страны-агрессора в решении вопроса Донбасса военным путем.

Спикер добавила, что Москва сделает все, чтобы не допустить войны, потому что "сама мысль о войне с украинским народом просто кощунственна".

"В непризнанных республиках живут многие тысячи российских граждан. Очевидно, что в случае вторжения вооруженных сил Украины мы их в беде не бросим, в обиду не дадим. Сделаем все необходимое, чтобы защитить. Естественно, наш ответ будет соразмерен масштабам агрессии, возникшей военно-политической обстановки" , — сказала Матвиенко.

В России никто не хочет войны ни с Украиной, ни с кем бы то ни было, уточнила она.