Bloomberg узнал о подготовке российских нефтетрейдеров к санкциям

Российские нефтяные трейдеры и покупатели российской нефти готовятся к торговым ограничениям на экспорт сырья в случае введения санкций стран Запада против России из-за Украины, сообщает РБК.

Как пишет Bloomberg со ссылкой на участников рынка, трейдеры особенно опасаются, что ограничения затронут популярные в Азии сорта ESPO (сибирская нефть, поставляемая по трубопроводу Восточная Сибирь — Тихий океан) и Sokol, которую добывают на Дальнем Востоке. Агентство отмечает, что такой вариант развития событий маловероятен, однако некоторые опрошенные импортеры сообщили, что начинают пересматривать планы закупок на апрель.

Еще несколько трейдеров в Европе заявили, что ждут и хотят оценить, как ситуация вокруг Украины повлияет на нефтяной рынок.

Как отмечает Bloomberg со ссылкой на данные S&P Global Platts за пятницу, 11 февраля, стоимость нефти Urals в Европе упала: разница в цене с маркой Brent достигла максимума с апреля 2020 года. Стоимость нефти в Азии пока остается на высоком уровне: на прошлой неделе Sokol торговалась с самой большой за два года наценкой на фоне резкого роста спроса.

По мнению опрощенных агентством трейдеров, в случае санкций против России и отказа Азии от сортов Sokol и ESPO выиграть могут Саудовская Аравия и ОАЭ. Покупатели, скорее всего, попытаются увеличить поставки через долгосрочные нефтяные контракты с Эр-Риядом или спотовые с Абу-Даби.

Помимо сырой нефти, Азия покупает у России нефтепродукты, такие как дизельное топливо, мазут. Любые торговые ограничения приведут к скачку цен, как это произошло с дизельным топливом и бензином, отмечает агентство.