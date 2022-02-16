В Бразилии из-за паводка погибло почти двадцать человек

По меньшей мере 18 человек погибли во вторник, в результате разлива рек в бразильском Петрополисе на юго-востоке страны, сообщает Известия.

За шесть часов выпало больше осадков, чем ожидалось за весь месяц, а индекс дождя достиг 259 мм.

По данным местных СМИ со ссылкой на данные управления пожарной охраны, тела удалось обнаружить после того, как уровень реки упал и из затопленного центра города ушла вода.

Отмечается, что гражданская оборона зафиксировала 95 происшествий, в том числе 80 оползней и 11 точек затопления.

Из-за урагана министерство образования сообщило, что занятия в образовательных учреждениях приостановлены.

При этом министр регионального развития Рожериу Маринью сообщил о шести погибших в результате разлива рек.По его словам, в регионе вскоре начнут вывоз людей из зон риска, также будет оказана поддержка бездомным.

Как сообщил губернатор штата Рио-де-Жанейро Клаудиу Кастру, над устранением последствий удара стихии сейчас работают 120 спасателей, к ним направлены еще 60 человек.