Курс валют НБУ на 16 февраля

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в среду, 16 февраля 2022 года

Курс доллара, по сравнению с 15 февраля, снизился на 29 коп до 28.24 за 1 доллар.

Курс евро упал на 30 коп до 32.03 за 1 евро.

Курс рубля вырос до уровня 3.75 за 10 рублей.

Курс фунта стерлингов снизился до отметки 38.24 за 1 фунт стерлингов.

Курс швейцарского франка упал на 29 коп до 30.55 за 1 швейцарский франк.

Курс польского злотого понизился до уровня 7.11 за 1 польский злотый.