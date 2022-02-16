Курс валют НБУ на 16 февраля

Курс валют НБУ на 16 февраля

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в среду, 16 февраля 2022 года

Курс доллара, по сравнению с 15 февраля, снизился на 29 коп до 28.24 за 1 доллар.

Курс евро упал на 30 коп до 32.03 за 1 евро.

Курс рубля вырос до уровня 3.75 за 10 рублей.

Курс фунта стерлингов снизился до отметки 38.24 за 1 фунт стерлингов.

Курс швейцарского франка упал на 29 коп до 30.55 за 1 швейцарский франк.

Курс польского злотого понизился до уровня 7.11 за 1 польский злотый.

Валюта Полное название Курс
USD Доллар 28.242400 --0.293
EUR Евро 32.028300 --0.298
RUB Рубль 0.374970 +0.001
GBP Фунт стерлингов 38.240200 --0.381
CHF Швейцарский франк 30.553800 --0.294
PLN Польский злотый 7.110200 --0.011
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