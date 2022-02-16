Курс валют НБУ на 16 февраля
Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в среду, 16 февраля 2022 года
Курс доллара, по сравнению с 15 февраля, снизился на 29 коп до 28.24 за 1 доллар.
Курс евро упал на 30 коп до 32.03 за 1 евро.
Курс рубля вырос до уровня 3.75 за 10 рублей.
Курс фунта стерлингов снизился до отметки 38.24 за 1 фунт стерлингов.
Курс швейцарского франка упал на 29 коп до 30.55 за 1 швейцарский франк.
Курс польского злотого понизился до уровня 7.11 за 1 польский злотый.
|Валюта
|Полное название
|Курс
|USD
|Доллар
|28.242400
|EUR
|Евро
|32.028300
|RUB
|Рубль
|0.374970
|GBP
|Фунт стерлингов
|38.240200
|CHF
|Швейцарский франк
|30.553800
|PLN
|Польский злотый
|7.110200