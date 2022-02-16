Шольц оценил свои переговоры с Путиным
Канцлер Германии Олаф Шольц подвел итоги своих переговоров с президентом России Владимиром Путиным, высоко оценив их качество, сообщает Новое время.
"Это был очень интенсивный, очень доверительный разговор", — цитирует Шольца DW.
По его словам, они с Путиным говорили открыто, а не по заранее подготовленным тезисам речей.
"Это была хорошая отправная точка с учетом сложных задач и вызовов, с которыми мы сталкиваемся", — добавил немецкий канцлер.
Шольц отметил, что он и Путин неоднократно давали друг другу понять, что не во всем согласны.
"Хорошей новостью" является то, что есть достаточно пунктов, по которым разговор лидеров может быть продолжен", - сказал он.
"Мы должны делать все вместе для поддержания мира и безопасности в Европе. Теперь это вопрос качества политического руководства лидеров — не допустить абсурдной ситуации, при которой из-за неразрешенных вопросов членства Украины в НАТО в Европе разразится война", - подчеркнул Шольц.