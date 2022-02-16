Шольц оценил свои переговоры с Путиным

Канцлер Германии Олаф Шольц подвел итоги своих переговоров с президентом России Владимиром Путиным, высоко оценив их качество, сообщает Новое время.

"Это был очень интенсивный, очень доверительный разговор" , — цитирует Шольца DW.

По его словам, они с Путиным говорили открыто, а не по заранее подготовленным тезисам речей.

"Это была хорошая отправная точка с учетом сложных задач и вызовов, с которыми мы сталкиваемся" , — добавил немецкий канцлер.

Шольц отметил, что он и Путин неоднократно давали друг другу понять, что не во всем согласны.

"Хорошей новостью" является то, что есть достаточно пунктов, по которым разговор лидеров может быть продолжен", - сказал он.