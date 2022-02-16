Газета, назвавшая время вторжения РФ В Украину, переписала статью

Британская газета The Sun, написавшая статью о том, что Россия вторгнется на Украину в 3:00 ночи 16 февраля, переписала текст после того, как нападение не произошло, сообщает Лента.Ру.

Теперь вместо названного времени там говорится, что ночь прошла без происшествий.

Новый заголовок статьи гласит, что «Россия готова вторгнуться на Украину в любое время с применением массированного ракетного удара и 200 000 военнослужащих, утверждает разведка США». А в самом отредактированном тексте говорится, что «холодное ясное небо над Киевом, где люди приготовились к воздушному налету, оставалось безмолвным».