Семь продуктов для улучшения гормонального фона и повышения либидо
Вопрос нарушения гормонального фона, фертильности и либидо волнует многих женщин. Но прежде чем "спасаться" лекарствами, важно попробовать наладить режим сна и питания, пишет Татьяна Турчаникова, РБК-Украина.
Диетолог Анна Гоголева также включить в свой ежедневный рацион простые продукты. Благодаря разнообразным питательным веществам они прекрасно повлияют на гормональный фон. Дополнительный бонус – такая еда чаще всего есть на каждой кухне.
Топ-7 продуктов для повышения либидо
- Источники рыбьего жира – морская жирная рыба: лосось, скумбрии, сельдь, печень трески. Эти продукты содержат необходимые для гормональной системы Омега-3 жирные кислоты.
- Листовая зелень, шпинат, кале, капуста и водоросли. Эти продукты богаты минералами, магнием, калием, кальцием, они контролируют состояние костной ткани и отвечают за менструальный цикл.
- Семена подсолнечника, тыквенные семечки, расторопша, они являются источниками многих витаминов и минералов, которые помогают удалять старые гормоны из тела и не дают повышаться эстрогену и прогестерону.
- Мед, "минеральный жир", помогает поддерживать здоровую функцию яичников.
- Бобовые и зернобобовые, важные источники аминокислот и витаминов группы В. Облегчают зачатие.
- Авокадо – суперфуд, антиоксидант, оказывает антивоспалительный эффект, поддерживает молодость. Положительно влияет на зачатие.
- Пряности: корица, гвоздика, имбирь, куркума, пажитник, перец. "Горячие" специи помогают настроить репродуктивную систему, благотворно влияют на овуляцию, выравнивают цикл, борются со скачками сахара.