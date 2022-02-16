Семь продуктов для улучшения гормонального фона и повышения либидо

Вопрос нарушения гормонального фона, фертильности и либидо волнует многих женщин. Но прежде чем "спасаться" лекарствами, важно попробовать наладить режим сна и питания, пишет Татьяна Турчаникова, РБК-Украина.

Диетолог Анна Гоголева также включить в свой ежедневный рацион простые продукты. Благодаря разнообразным питательным веществам они прекрасно повлияют на гормональный фон. Дополнительный бонус – такая еда чаще всего есть на каждой кухне.

Топ-7 продуктов для повышения либидо