Hyundai будет выпускать автомобили с чипами от бытовой техники

Из-за глобальной нехватки микросхем концерн Hyundai Motor рассматривает возможность закупки чипов общего назначения. Это позволит компании стабилизировать выпуск автомобилей, сообщает РБК-Украина.

Hyundai оценивает возможность закупки контроллеров интегральных схем для бытовой техники, чтобы использовать их в производстве автомобилей. К такому решению компанию подталкивает затянувшаяся глобальная нехватка полупроводников.

По данным источников, южнокорейский автомобильный гигант уже провел испытания, чтобы выяснить, смогут ли эти контроллеры общего назначения заменить те, которые в настоящее закупаются у производителей автомобильных микросхем.

Чипы для бытовой техники более доступны и менее дефицитны, чем те, что поставляются производителями автомобильной микроэлектроники. Сложность заключается в том, что большинство чипов, используемых в автомобилях, должны соответствовать более высоким стандартам надежности и безопасности – выдерживать экстремальные температуры и сильные вибрации.

Однако микросхемы, используемые, например, для фар и задних фонарей, не обязаны соответствовать более высоким стандартам - поскольку не влияют на основную функцию автомобиля.

Отметим, что из-за дефицита полупроводников Hyundai в прошлом году пришлось приостановить производство на своих заводах в Южной, а также в начале этого года на предприятии в Алабаме (США).

По данным японского агентства Nikkei, Toyota также начала запасаться чипами общего назначения на случай, если у нее возникнут сложности с закупкой автомобильных чипов. Такую возможность рассматривает также Nissan.

Напомним, что немецкий производитель полупроводников Infineon ожидает, что нехватка микросхем прекратится уже в 2023 году. Но еще важнее то, что первые важные признаки восстановления будут заметны уже в конце этого года.