Легендарный DeLorean вернется в виде электромобиля

Почти сорок лет назад на большие экраны вышел фильм «Назад в будущее», который сделал спорный спортивный автомобиль в кузове из нержавеющей стали DeLorean DMC-12, выпускавшийся с 1981 по 1982 годы, статус культового. Неожиданно для всех поклонников данного авто, компания DMC объявила, что в этом году выпустит электрическую версию DeLorean, сообщает 3Dnews.

Бренд DeLorean Motor Company был перезапущен чуть больше 10 лет назад в Техасе, США, в качестве предприятия по восстановлению и обслуживанию оригинальных машин, выпущенных в 1981-82 годах. Механик Стивен Винн (Stephen Wynne) приобрёл как торговую марку, так и запас оригинальных заводских деталей, а позже наладил производство их копий. В 2016 году Винн объявил, что начнёт производство совершенно новых версий DeLorean в соответствии с положениями нового американского закона, который позволяет автопроизводителям выпускать ограниченное количество реплик исторических авто без необходимости соблюдения всех современных требований. Теперь компания опубликовала первый тизер электромобиля DeLorean, который дебютирует в этом году.

DMC не раскрыла никаких подробностей о грядущем авто, поделившись лишь коротким видеороликом, в котором демонстрирует очертания передней части машины с открывающимися вверх дверями в виде крыльев чайки и декоративным V-образным элементом между фарами, продолжающим заданный ими мотив. Итальянская компания Italdesign, основанная дизайнером, работавшим над оригинальным DeLorean, Джорджетто Джуджаро (Giorgetto Giugiaro), также поделилась этим видео на своём YouTube-канале, подтвердив своё участие в проекте.

Точная дата запуска машины и её стоимость пока не сообщаются, как не раскрывается и тираж, которым она будет выпущена.