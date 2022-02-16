В России сообщили о возвращении войск ЮВО с учений в Крыму

Российские военные сообщили о возращении с учений в Крыму подразделений Южного военного округа, сообщает Интерфакс.

"Подразделения Южного военного округа (ЮВО), завершившие участие в тактических учениях на полигонах Крымского полуострова, совершают марши в пункты постоянной дислокации железнодорожным транспортом" , - сообщило ведомство в среду, добавив, что эшелон уже пересек Крымский мост .

Там заявили, что личный состав подразделения осуществил погрузку бронетехники на гусеничном ходу - танков, боевых машин пехоты и самоходных артиллерийских установок на железнодорожные платформы на станциях погрузки.