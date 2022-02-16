Никогда не запивайте таблетки этими напитками

Таблетки нужно запивать только водой. Такие рекомендации вы можете найти в любой аннотации к препаратам. Результаты нового исследования подчеркивают, насколько важно делать именно то, что указывают в показаниях к вашему лекарству, пишет Людмила Жукова, РБК-Украина.

В чем состоит исследование

Изучив пять марок безрецептурных лекарств, предназначенных для облегчения боли, воспаления или аллергии, ученые пришли к выводу, что все напитки кроме воды значительно увеличивают время распада лекарств, что может привести к растворению препарата до того, как оно попадет в организм. Это может повлиять на его эффективность, а также обернутся другими проблемами.

Ученые выяснили, что ни в коем случае нельзя запивать таблетки апельсиновым соком, кофе, колой, молоком и энергетическими напитками.

Например, горячие напитки, такие как кофе, могут изменить химический состав лекарства и время его распада. Стоит ли говорить, что лекарства категорически нельзя запивать газированными, сладкими напитками, такими как кола.

В исследовании сказано, что кока-кола была одним из напитков, который повлиял на распад большинства лекарств, за исключением одного, предназначенного для лечения симптомов аллергии.