CNN: эскалация на Украине грозит США ростом инфляции более чем на 10%

Обострение ситуации вокруг Украины грозит США ростом инфляции более чем на 10% в годовом исчислении впервые с 1981 года. Об этом заявила во вторник телекомпания CNN, ссылаясь на результаты анализа, проведенного специалистами международной консалтинговой компании RSM, сообщает ТАСС.

Эксперт RSM Джо Брусэлас считает, что возможный конфликт между Россией и Украиной может грозить тем, что цены на нефть вырастут до $120 за баррель. При этом, как уточняет CNN, аналитики JPMorgan Chase ранее предупреждали, что стоимость энергоносителя в случае эскалации может достичь $120 за баррель.

При таком раскладе, считает Брусэлас, потребительские цены в годовом исчислении могут вырасти на 2,8 процентных пункта, что приведет к росту инфляции более чем на 10%. Последний раз столь высокий показатель роста инфляции был зафиксирован в США в октябре 1981 года, констатирует CNN. Специалист RSM при этом не исключает, что негативный эффект возможного конфликта на экономику США может быть более сдержанным.

В минувший четверг Министерство труда США отчиталось о росте годовой инфляции на 7,5% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Это наиболее высокие показатели роста инфляции в стране за последние 40 лет. В США восьмой месяц подряд инфляция превышает отметку 5%. По мнению аналитиков, такой рост цен приведет к тому, что Федеральная резервная система страны, выполняющая функции центрального банка, повысит базовую процентную ставку раньше запланированного срока.