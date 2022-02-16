Ночью на Майдане Независимости прозвучал гимн Советского Союза

В прямом эфире агентства Reuters на Майдане Независимости прозвучал гимн СССР, сообщает headlines Украина﻿.

Агентство запустило прямую трансляцию из Киева под названием "Вид на киевский Майдан на фоне российско-украинского кризиса".

Трансляция началась 15 часов назад и продолжается до сих пор.

Вчера, 15 февраля, британский таблоид The Sun со ссылкой на данные американской разведки сообщил, что российское вторжение запланировано на три часа ночи среды по киевскому времени.

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