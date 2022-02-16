Китай тестирует на Олимпиаде системы распознания COVID-19 в воздухе

Китайские ученые создают системы выявления следов нового коронавируса в воздухе, с тем чтобы предотвратить распространение заболевания, вызываемого COVID-19. Как пишет в среду пекинская газета China Daily, соответствующие технологии в опытном порядке тестируются на Олимпиаде-2022, сообщает ТАСС.

"Работа по предотвращению распространения вируса заключается в целом ряде процедур, таких как использование обеззараживающих устройств и тестирование участников", — констатировал исследователь Школы медицины при университете Цинхуа Лю Пэн.

Проверка воздуха на содержание вируса, по его словам, может быть важным вспомогательным инструментом для раннего тревожного оповещения.

Помимо прямого заражения окружающих при чихании и кашле заболевших людей, считают китайские медики, передача вируса возможна через аэрозольные частицы, находящиеся в воздухе, особенно в закрытых помещениях.

Оборудование по выявлению этих вредоносных аэрозолей представляет собой портативный прибор, всасывающий пробы воздуха и отсеивающий из них мельчайшие частицы, на которых может присутствовать вирус. Затем эти частицы растворяются в жидкости и проходят через детектор нуклеиновых кислот. Как утверждают разработчики, этот прибор в 10 раз чувствительнее обычных устройств молекулярно-генетической диагностики.