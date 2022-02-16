Politico: США не согласовали с союзниками вопросы о возможных санкциях против РФ

Администрации президента США Джо Байдена пока не удалось согласовать с союзниками Вашингтона ряд вопросов, касающихся возможного введения санкций против России в случае обострения ситуации вокруг Украины. Об этом написала во вторник со ссылкой на источники американская газета Politico, сообщает ТАСС.

Как констатирует издание, Байден заявляет, что Запад "готов дать решительный ответ" России при указанном развитии событий.

"Однако даже на столь поздней стадии кризиса должностные лица США и европейских стран все еще пытаются в ходе закрытых консультаций договориться о том, насколько жесткими должны быть санкции против Москвы и когда именно их вводить , - отмечается в публикации. - Продолжающиеся консультации - как трансатлантические, так и между европейскими странами - свидетельствуют, что, хотя Байден и его ключевые помощники говорят, что Россию ждут "незамедлительные", "жесткие" и "единообразные" меры со стороны Вашингтона и его союзников, на самом деле все может быть сложнее".

По сведениям издания, "у должностных лиц по обе стороны Атлантики" нет сомнений в том, что США и их союзники введут санкции против РФ в случае "вторжения".

"Однако по причинам юридического, логистического и политического характера пакеты санкций вряд ли будут в полной мере идентичными, и не обязательно, что обо всех первоначальных рестрикциях будет объявлено единовременно" , - говорится в публикации.

В ней отмечается, что "санкции США точно будут более жесткими и будут иметь более широкий охват, нежели те меры, которые разрабатывают другие страны и ЕС".

Согласно приведенным сведениям, предполагаемые американские санкции "могли бы затронуть и структуры в Европе, которые ведут дела с Россией".

По словам источника издания из числа европейских дипломатов, сторонам еще предстоит проработать целый ряд вопросов. По его данным, пока еще нет договоренности о том, какие именно события могли бы посчитать непосредственным основанием для введения санкций.

Как уточнил источник, "к примеру, пока неясно, будет ли считаться серия кибератак поводом" для принятия указанных мер.