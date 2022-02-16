Главы МИД G7 проведут в Германии срочную встречу по Украине

Министры иностранных дел Группы семи (G7) на этой неделе планируют провести срочную встречу в Германии. Об этом, ссылаясь на японское информационное агентство, сообщает ТАСС.

Предполагается, что встреча глав внешнеполитических ведомств G7 пройдет на полях Мюнхенской конференции по безопасности (МКБ).

По данным правительственных источников агентства, темой встречи должна стать ситуация вокруг Украины. От Японии участие во встрече должен принять глава МИД Ёсимаса Хаяси.