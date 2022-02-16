В организме российской фигуристки Валиевой нашли еще два препарата

Допинг-проба, в которой у российской фигуристки Камилы Валиевой нашли запрещенный триметазидин, содержала еще два необычных вещества, сообщает Обозреватель.

Ими оказались препараты для повышения выносливости и улучшения работы сердца L-карнитин и гипоксен. Впрочем, они не входят в список запрещенного Всемирным антидопинговым агентством (WADA).

The New York Times приводит слова исполнительного директора Антидопингового агентства США (USADA) Трэвиса Тайгарта.

"Обнаружение сразу нескольких веществ у элитного спортсмена, тем более такого молодого, как Валиева, было крайне удивительно. Смесь трех компонентов – двух разрешенных и одного запрещенного, судя по всему, направлена на повышение выносливости, понижение утомляемости и более эффективное потребление кислорода" , – считает функционер.

Также стало известно, что во время разбирательства представители олимпийского комитета России и некоторые чиновники Международного олимпийского комитета допускали ошибочное обнаружение триметазидина в анализах. Однако выявление сразу трех необычных компонентов опровергает это утверждение.

Камила Валиева в Пекине-2022.

Напомним, положительную допинг-пробу взяли 25 декабря 2021 года во время чемпионата России в Санкт-Петербурге, а проанализировали в лаборатории в шведском Стокгольме. Из-за этого результаты Валиевой на Олимпийских играх не считаются официальными.