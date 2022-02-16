В США заявили, что "связанные с РФ" хакеры проникли в компьютерные сети Украины

Американская разведка утверждает, что хакеры, якобы связанные с РФ, вероятно, широко проникли в военные, энергетические и другие критически важные компьютерные сети Украины для сбора разведданных и готовности нарушить работу этих систем в случае эскалации, пишет газета Washington Post со ссылкой на недавно рассекреченные данные разведки США, сообщает РИА Новости.

По словам неназванного высокопоставленного американского чиновника, Москва может попытаться нарушить работу украинских объектов, которые предоставляют критически важные услуги, такие как электроснабжение, транспорт, финансы и телекоммуникации.

При этом делать они это могут либо в качестве поддержи военных операций, либо для того, чтобы посеять панику и попытаться дестабилизировать ситуацию в Украине, считает чиновник.

"Мы не знаем, намерены ли они сделать это" , - приводит издание слова чиновника.

"Но мы работаем с Украиной над усилением их киберзащиты" , - добавил он.

Другой американский чиновник утверждает, что хакеров, якобы работающих на российские спецслужбы, удалось засечь внутри украинских систем.

Как пишет издание, якобы российские хакеры разработали специальное вредоносное ПО для использования его против компьютеров в Украине. По мнению западных чиновников, это создало проблему для систем кибербезопасности страны, несмотря на то, что они были улучшены за последние годы.

По словам чиновника, в случае возникновения кризиса правительство США попытается оказать поддержку Украине дистанционно.