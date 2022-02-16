Pantone назвал самые модные цвета сезона осень-зима 2022/2023
Институт цвета Pantone подготовил отчет о цветовых тенденциях на будущую осень и зиму. Исследование было составлено на основании Недели моды в Нью-Йорке сезона FW 2022-2023 года, пишет Ольга Турчаникова, РБК-Украина.
Pantone выделил десять самых выдающихся оттенков осенне-зимнего сезона и пять основных классических цветов.
По мнению экспертов Pantone, эти цвета отражают "гибридный образ жизни" и "противоречивые стремления", потому что мир устал от происходящего. Поэтому список состоит из успокаивающих оттенков, которые символизируют потребность в заботе и тактильности. А яркая палитра выражает потребность в празднике.
"Цвета на осень/зиму 22-23 контрастируют с нашими конкурирующими стремлениями к спокойствию и комфорту, повышая жизненную энергию с помощью ряда успокаивающих и восстанавливающих цветов в тандеме с яркими тонами", – рассуждает Леатрис Эйсман, исполнительный директор Института цвета Pantone.