На попытки провокаций Украина даст жесткий ответ – Резников

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил о полной готовности украинской армии выполнять свои задания, сообщает Интерфакс-Украина.

"Украинская армия полностью готова выполнять свои задания. Уверен, что разведка врага об этом прекрасно знает. Также в Кремле знают, что круглосуточно разворачиваются силы территориальной обороны. Мы одновременно создаем 176 военных частей", – сказал Резников во время телевизионного Марафона единения в среду.

Министр подчеркнул, что скоро Украина начнет системную работу по формированию системы территориальной обороны численностью 130 тыс. лиц.

При этом он подчеркнул, что Украина уже получила от партнеров "более 2 тыс. тонн современного оружия и боеприпасов" .

"Джавелины, NLAW-ы, Стингеры уже переданы в войска и наши воины уже их освоили", – подчеркнул Резников.

Он также напомнил, что провел телефонный разговор с министром обороны Беларуси и сообщил, что украинский атташе во вторник посетил учения в этой стране.

"Сегодня белорусский атташе посетит учения в Ровенской области", – сказал глава Минобороны.

Он также рассказал, что утром во вторник получил ежедневную сводку разведданных "с цифрами и фактами, и они полностью отвечают нашим прогнозам и не содержат ничего неожиданного" .