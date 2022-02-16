На попытки провокаций Украина даст жесткий ответ – Резников
Министр обороны Украины Алексей Резников заявил о полной готовности украинской армии выполнять свои задания, сообщает Интерфакс-Украина.
"Украинская армия полностью готова выполнять свои задания. Уверен, что разведка врага об этом прекрасно знает. Также в Кремле знают, что круглосуточно разворачиваются силы территориальной обороны. Мы одновременно создаем 176 военных частей", – сказал Резников во время телевизионного Марафона единения в среду.
Министр подчеркнул, что скоро Украина начнет системную работу по формированию системы территориальной обороны численностью 130 тыс. лиц.
При этом он подчеркнул, что Украина уже получила от партнеров
"более 2 тыс. тонн современного оружия и боеприпасов".
"Джавелины, NLAW-ы, Стингеры уже переданы в войска и наши воины уже их освоили", – подчеркнул Резников.
Он также напомнил, что провел телефонный разговор с министром обороны Беларуси и сообщил, что украинский атташе во вторник посетил учения в этой стране.
"Сегодня белорусский атташе посетит учения в Ровенской области", – сказал глава Минобороны.
Он также рассказал, что утром во вторник получил ежедневную сводку разведданных
"с цифрами и фактами, и они полностью отвечают нашим прогнозам и не содержат ничего неожиданного".
"Украина выступает за мир. Мы стремимся решить все проблемы, вернуть наших людей и наши территории политико-дипломатическим путем. Мы ежедневно укрепляем нашу территорию, но не планируем никаких агрессивных действий ни на востоке, ни в отношении Крыма и на наших других направлениях. Никаких провокаций со стороны Украины не будет, но на попытки провоцировать нас будет жесткий ответ", – заключил Резников.