Вчера произошла крупнейшая кибератака в Украине – Монастырский

Во вторник, 15 февраля, была предотвращена одна из самых масштабных кибератак на сайты госорганов, банковских учреждений и приложение "Дія". Об этом заявил министр внутренних дел Украины Денис Монастырский, сообщает Интерфакс-Украина.

"Вчера была одна из самых масштабных кибератак, пытались "завалить сайты государственных органов, в очередной раз атаковать приложение "Дія" и самые крупные банки Украины. Благодарю всех, кто был привлечен к объединенной киберзащите Украины, что это попытка не удалась", – сказал Монастырский во время телевизионного Марафона единения в среду.

Монастырский также отметил, усиленный вариант несения службы полиции никоим образом не ограничивает права граждан.