Зеленский запустил челлендж в честь Дня единения

Президент Украины Владимир Зеленский запустил челлендж ко Дню единения. Об этом он написал в Telegram.

﻿Для участия нужно сделать фото или записать видео с флагом Украины, добавить хештег #UAразом и опубликовать в соцсетях. Далее отметить человека, которому хотите передать челлендж.

"Сегодня в День единения в 10:00 на домах и сооружениях во всех населенных пунктах поднимут сине-желтый флаг и раздастся "Ще не вмерла України" , - написал он.

Также Зеленский поздравил всех украинцев с праздником.