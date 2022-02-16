Зеленский запустил челлендж в честь Дня единения
Президент Украины Владимир Зеленский запустил челлендж ко Дню единения. Об этом он написал в Telegram.
Для участия нужно сделать фото или записать видео с флагом Украины, добавить хештег #UAразом и опубликовать в соцсетях. Далее отметить человека, которому хотите передать челлендж.
"Сегодня в День единения в 10:00 на домах и сооружениях во всех населенных пунктах поднимут сине-желтый флаг и раздастся "Ще не вмерла України", - написал он.
Также Зеленский поздравил всех украинцев с праздником.
"Вместе отмечаем День единения! Великого народа великой Украины! Этот день – наш. Кто живет на правом и левом берегах Днепра. В городах и селах. Возле Карпат и терриконов. На побережье Черного и Азовского морей. Кто болеет за "Динамо" или "Шахтер", а вместе – за Украину. Кто отмечает Рождество, Песах или Курбан-байрам, а вместе – верят в Украину! Кто общается на украинском, крымскотатарском, русском, венгерском или жестовом языке, а вместе – творят Украину не словами, а делами!" - написал глава государства.