Ткаченко рассказал, какие темы звучат в дезинформационных атаках РФ

С начала февраля Центр противодействия дезинформации зафиксировал 60 дезинформационных атак со стороны России﻿. Об этом заявил министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко во время "Марафона единения", сообщает Деловая столица.

"Россияне используют информацию, чтобы влиять на наше общество. Наш Центр противодействия дезинформации зафиксировал, что только за последний месяц, с начала февраля, было 60 дезинформационных атак" , — сказал министр.

Ткаченко уточнил, что более 90% таких фейков и манипуляций касались отношений Украины с Западом, экономики, здравоохранения. Только 10% — оккупированной части Донецкой и Луганской областей.