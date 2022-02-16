Самые популярные кроссоверы в Украине: комплектации и цены

Украинцы массово пересаживаются на кроссоверы. В зависимости от региона на этот сегмент приходится до 60-70% продаж новых авто. Кроссоверы ценят за большой клиренс, вместительный багажник, высокую посадку. Да и по дизайну многие современные SUV выглядят очень интересно, сообщает РБК-Украина.

В материале разбираемся, сколько сегодня стоят, и что предлагают самые популярные в Украине кроссоверы.

Потребители, которые несколько месяцев назад всерьез задумались о покупке нового автомобиля, и сейчас собираются начать знакомство с интересующими их машинами, ждет неприятный сюрприз – многие модели существенно подорожали. В зависимости от бренда, рост составил 10-20%. Подорожание связано с рядом внутренних и внешних факторов.

К первым стоит отнести повышение курса доллара и евро к гривне, а также смену поколений у популярных кроссоверов. Извне на изменение цены повлиял дефицит полупроводников, который увеличил стоимость многих автомобильных компонентов. К тому же, дефицит машин на многих рынках дал заводам-производителям возможность незначительно повысить отпускные цены на свою продукцию.

Chery Tiggo 2 (от 333 918 грн)

Компактный китайский кроссовер Chery Tiggo 2 – один из самых доступных автомобилей на нашем рынке.

Автомобиль приводится в движение 1,5-литровым атмосферным бензиновым двигателем мощностью 106 л.с. В зависимости от пожеланий покупателей вместе с ним может работать 5-ст. МКП или "автомат" на четыре передачи.

Украинским покупателям Tiggo 2 предложен в единственном исполнении "Классик". В оснащении есть две подушки безопасности, кондиционер, аудиосистема с Bluetooth, электроприводы стекол и зеркал.

Hyundai Tucson (от 741 300 грн)

Hyundai Tucson привлекает покупателей ярким дизайном, технологичным интерьером. У этой модели самая широкая моторная линейка в нашей подборке.

Все начинается с 156-сильного бензинового "атмосферника" объемом 2,0 литра, с ним доступны "механика" и "автомат" на шесть передач. Машина с 1,6-литровым бензиновым турбомотором на 180 сил оснащается 7-ступенчатым "роботом". Есть и гибридная модификация этого же двигателя. В тандеме с электромотором силовая установка развивает 230 сил.

Дизельные двигатели представляет 136-сильный силовой агрегат объемом 1,6 литра. Независимо от варианта силовой установки, кроссовер может быть с передним или полным приводом. Даже в начальной версии (всего их четыре) присутствуют цифровой щиток приборов, семь подушек безопасности, круиз-контроль и пр.

Kia Sportage (от 730 659 грн)

Самый продаваемый в Украине автомобиль последних лет кардинально изменился. Складские остатки машин предыдущей генерации уже распроданы, и вскоре в автосалонах появятся машины нового поколения.

На старте продаж пятый "Спортедж" предложен с парой бензиновых двигателей объемом 1,6 и 2,0 литра. 156-сильный 2,0-литровый агрегат идет в паре с механической или автоматической трансмиссией на 6 передач. Машина с этим мотором может быть как передне-, так и полноприводной.

Турбомотор объемом 1,6 литра сопряжен исключительно с 7-ступенчатым "роботом" и приводом на переднюю ось. Уже в базовом оснащении покупатели получают семь полушек безопасности, систему удержания в полосе, датчик дождя, обогрев руля, климат-контроль и пр.

Mazda CX-5 (от 826 100 грн)

Японский кроссовер Mazda CX-5 пришелся украинской аудитории по вкусу благодаря сбалансированной цене и добротным материалам интерьера. Для модели предложены два бензиновых атмосферных мотора объемом 2,0 (150 л.с.) и 2,5 литра (194 л.с.).

С обоими двигателями сопряжена 6-ступенчатая автоматическая трансмиссия. Все варианты кроме базового имеют систему полного привода. Для кроссовера доступно три комплектации: TOURING, STYLE+ и TOP. В базовом оснащении уже есть светодиодная оптика, кожаная оплетка руля, круиз-контроль, камера заднего вида и т.д.

Mitsubishi Outlander (от 715 000 грн)

Это модель - долгожитель, но пользуется стабильным спросом на нашем рынке. В Украине Mitsubishi Outlander можно выбрать с 2,0-литровым бензиновым мотором на 145 л.с. или со 167-сильным двигателем объемом 2,4 литра.

Роль трансмиссии безальтернативно выполняет бесступенчатый вариатор. "Аутлендер" доступен в пяти комплектациях. Даже в начальной версии присутствует система помощи при старте в гору, система помощи при экстренном торможении, светодиодная задняя оптика и пр.

Nissan Qashqai (от 724 180 грн)

В 2021 году одним из драйверов продаж Nissan в Украине было второе поколение кроссовера Qashqai. Но в начале 2022 года ему на смену пришла третья генерация. Мы уже опробовали новый Qashqai на украинских дорогах. По сравнению с предшественником машина подорожала, но это компенсируется более богатым оснащением, в том числе, в базе.

Один из самых популярных в Европе кроссоверов доступен украинским покупателям с двумя вариантами 1,3-литрового бензинового турбомотора – на 130 и 150 л.с. Машина доступна как с 6-ступенчатой МКП, так и с вариатором, также можно выбирать между моно- и полноприводными версиями.

Для авто предложено пять комплектаций. В начальном исполнении с завода установлены светодиодные фары головного света, адаптивный круиз-контроль, электронный щиток приборов и пр.

Renault Duster (от 388 900 грн)

Один из самых массовых кроссоверов на украинском рынке подкупает широким выбором модификаций, а также демократичным ценником.

В "базе" французский автомобиль оснащен 115-сильным бензиновым мотором и 5-ст. МКП. За доплату - система полного привода и "механика" на шесть передач. Вариант со 110-сильным турбодизелем объемом 1,5 литра предложен с 6-ступенчатой механической коробкой передач, или же роботизированной КПП с двойным сцеплением также на 6 ступеней.

Для машины также доступна заводская модификация с газобаллонным оборудованием. Даже в начальном исполнении "Дастера" покупатель получает шесть подушек безопасности, систему контроля давления в шинах, ограничитель скорости и т.д.

Skoda Karoq (от 705 029 грн)

Skoda Karoq – единственный автомобиль из нашего рейтинга, который собирается в Украине (методом крупноузловой сборки на заводе Еврокар).

Обновленный кроссовер по умолчанию оснащен 1,4-литровым бензиновым турбомотором на 150 л.с. и 8-ступенчатым "автоматом". За доплату можно установить 2,0-литровый турбодизель на 115 или 150 сил в сочетании с 6-ст. МКП или "роботом" DSG на семь передач. Интересно, что полный привод положен только самой мощной версии.

Для машины доступны три комплектации: Active, Ambition и Style. В "Активе" изначально присутствуют шесть подушек безопасности, электронный стояночный тормоз, дополнительный обогреватель салона и пр.

Suzuki Vitara (от 490 900 грн)

Самый доступный японский кроссовер на украинском рынке оснащается парой бензиновых моторов. Более доступный – 1,6-литровый атмосферный вариант мощностью 117 л.с., а 1,4-литровый турбомотор на 129 л.с. имеет 48-вольтовую гибридную систему.

В зависимости от требований покупателя можно выбрать машину и с "механикой", и с АКПП, а также с двумя вариантами привода – на переднюю ось и полным. Даже в начальном исполнении GL японский кроссовер имеет климат-контроль, адаптивный круиз-контроль, электропакет стекол и зеркал и пр.

Toyota RAV4 (от 750 483 грн)

Один из родоначальников класса кроссоверов – Toyota RAV4 – является одним из бестселлеров на нашем рынке. Популярность зиждется на имидже бренда и широкой гамме модификаций, включая несколько гибридных.

Базовым мотором является 2,0-литровый бензиновый "атмосферник" на 173 л.с. Он может агрегатироваться с 6-ступенчатой "механикой" или бесступенчатым вариатором. В арсенале "японца" также несколько гибридных силовых установок.

Моноприводный гибрид с 2,5 литровым бензиновым двигателем и электромотором суммарно развивают 218 сил, а полноприводный вариант этой же установки – 222 силы. Существует в модельной линейке и подзаряжаемый гибрид, но он стоит более чем в два раза дороже базовой версии. В базовой комплектации RAV4 присутствуют семь подушек безопасности, климат-контроль, электропакет стекол и зеркал, обогрев руля и пр.