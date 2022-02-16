Рейтинг "Европейской солидарности" стремительно растет - опрос

Семь политических партий преодолели бы 5% проходной барьер, если бы выборы в Верховную Раду проходили в первой половине февраля, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии, сообщает Интерфакс-Украина.

За партию "Европейская солидарность" проголосовали бы 22,9% определившихся с выбором опрошенных, за "Слугу народа" – 16,4%, за "Батькивщину" – 11,5%, за "Оппозиционную платформу - За жизнь" – 10,1%, за партию "Наши" Евгения Мураева – 6,2%, за "Разумную политику" Дмитрия Разумкова – 5,8%, за "Силу и честь" Игоря Смешко – 5,1%.

За "Радикальную партию" Олега Ляшко проголосовали бы 4,3% респондентов, определившихся с выбором, за "Украинскую стратегию Гроймана" – 3,8%.

За Партию Шария выразили готовность отдать голоса 2,8%, за "Свободу" – 2,5%, за "УДАР" – 2,2%, за "Самопомич" – 1,4%, за партии "За майбутне" и "Национальный корпус" – по 0,9%, за партию "Пропозиция" – 0,8%, за "Голос" – 0,7%, за остальные политсилы вместе взятые – 1,7%.

15,3% из общего количества опрошенных не пошли бы на выборы, 2,5% испортили бы бюллетень или вычеркнули всех кандидатов, 13,9% затруднились с ответом, 0,9% отказались отвечать.

По сравнению с декабрем 2021 года рейтинг "Евросолидарности", "Батькивщины", "ОПЗЖ", партий "Наши", "Разумная политика", "Пропозиция" вырос. В то же время рейтинг "Слуги народа", "Силы и чести", Радикалькой партии, "Украинской стратегии Гройсмана", Партии Шария, "Свободы", "УДАРа", "Самопомочи", "За майбутне" и "Голоса" снизился. Рейтинг "Национального корпуса" за этот период не изменился.

Опрос проводился 5-13 февраля методом телефонных интервью с использованием компьютера (computer-assisted telephone interviews, CATI) среди 2000 респондентов старше 18 лет во всех подконтрольных правительству регионах Украины. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает 2,4% для показателей, близких к 50%, 2,1% для показателей, близких к 25%, 1,5% - для показателей, близких к 10%, 1,1% – для показателей, близких к 5%.