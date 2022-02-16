Секреты ананаса: что готовить и с чем нельзя совмещать

Ананас известен не только своим невероятным вкусом. Он может похвастаться очистительными свойствами и большим количеством полезных веществ. Есть много способов добавления этого ингредиента в блюда. Давайте рассмотрим несколько из них, сообщает 24 Канал.

Ананасы происходят из Южной Америки, в современной Бразилии их выращивали задолго до Христофора Колумба. Именно этот итальянский путешественник привез их в Европу, хотя некоторые учёные утверждают, что эти вкусные плоды появились еще при дворах римских цезарей и древних Помпеях.

Каждый год 16 февраля отмечают необычный гастрономический праздник – День ананаса. Эти плоды сладкие, но содержат меньше фруктозы, чем большинство других фруктов. Около 53% сахара в ананасе составляет сахароза, из них 27% глюкозы и 20% фруктозы.

Ананас – один из любимых фруктов всех, кто заботится о своей фигуре. Это связано с большим количеством клетчатки, разбухающей в желудке, даря длительное чувство сытости, а также свойствами, улучшающими пищеварение.

Этот популярный фрукт насыщен питательными веществами, антиоксидантами и другими полезными соединениями. Его особенные ферменты могут бороться с воспалениями и болезнями.

Ананас и его соединения связывают с многими преимуществами для здоровья, включая содействие пищеварению, повышение иммунитета и ускорение восстановления после операции.

Ананасы – идеальное дополнение к десертам. Они могут быть дополнительным ингредиентом или главным героем блюда. Десерт можно приготовить из консервированных ананасов, но свежие фрукты обладают более глубоким вкусом и из целых фруктов можно приготовить не только основу для десерта, но и украшение! Цветы ананаса смотрятся феноменально.

Мясо с ананасом – это всегда выигрышное комбо! Эти фрукты хорошо сочетаются как с красным мясом, таким как свиная вырезка, так и курятиной. К примеру, курица с ананасами по-китайски – это хрустящие кусочки мяса, которые подаются с соусом на основе фруктов и чили.

Однако ананас обладает определенными свойствами, из-за которых его не следует сочетать с некоторыми продуктами. В состав ананаса входит ферментный комплекс бромелайн, который в сочетании с молочными продуктами может вызвать интоксикацию организма.