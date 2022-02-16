Ахметов и Новинский прибыли в Мариуполь
В среду, 16 февраля, украинский бизнесмен Ринат Ахметов и внефракционный нардеп Вадим Новинский посещают Мариуполь.
Фото с ними опубликовала пресс-секретарь Ахметова Анна Терехова.
Ахметов посетил городской пирс, ремонт которого закончили в 2021 году, и металлургический комбинат Азовсталь.
Ранее стало известно, что акционеры группы Метинвест Ахметов и Новинский вернутся в Украину и приедут в Мариуполь 16 февраля. Также в этот день, по информации CNN, посетить Мариуполь планирует Зеленский.