Ахметов и Новинский прибыли в Мариуполь

В среду, 16 февраля, украинский бизнесмен Ринат Ахметов и внефракционный нардеп Вадим Новинский посещают Мариуполь.

Фото с ними опубликовала пресс-секретарь Ахметова Анна Терехова.

Ахметов посетил городской пирс, ремонт которого закончили в 2021 году, и металлургический комбинат Азовсталь.

Ранее стало известно, что акционеры группы Метинвест Ахметов и Новинский вернутся в Украину и приедут в Мариуполь 16 февраля. Также в этот день, по информации CNN, посетить Мариуполь планирует Зеленский.