Зеленский лидирует в президентском рейтинге – опрос

Действующего президента Украины Владимира Зеленского поддержали бы на посту главы государства 25,1% определившихся с выбором украинцев, если бы выборы президента проходили в первой половине февраля, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии, сообщает Интерфакс-Украина.

За пятого президента Украины, лидера партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко проголосовали бы 21,8% определившихся респондентов.

Согласно результатам опроса, за экс-премьера, лидера партии "Батькивщина" Юлию Тимошенко проголосовали бы 11,8% респондентов, за лидера партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрия Бойко – 8,3%, за экс-спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова – 7,2%.

За лидера партии "Наши" Евгения Мураева проголосовали бы 6,5% опрошенных, определившихся с выбором, за лидера партии "Сила и честь" Игоря Смешко – 6,1%, за экс-премьера, лидера партии "Украинская стратегия" Владимира Гройсмана – 4,8%, за лидера "Радикальной партии" Олега Ляшко – 3,9%, за лидера "Свободы" Олега Тягнибока – 2%, за лидера партии "Голос" Киру Рудык – 0,7%.

Остальные кандидаты набрали бы 2% голосов определившихся респондентов, вместе взятых.

10,9% из общего количества опрошенных не пошли бы на выборы, 2,1% испортили бы бюллетень или вычеркнули всех кандидатов, 10,7% затруднились с ответом, 0,4% отказались отвечать.

По сравнению с декабрем 2021 года рейтинг Зеленского, Смешко и Ляшко снизился, Гройсмана – снизился незначительно, Мураева – не изменился. В то же время рейтинг Порошенко, Бойко, Разумкова, Тягнибока и Рудык вырос, Тимошенко – вырос незначительно.

Опрос проводился 5-13 февраля методом телефонных интервью с использованием компьютера (computer-assisted telephone interviews, CATI) среди 2000 респондентов старше 18 лет во всех подконтрольных правительству регионах Украины.

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает 2,4% для показателей, близких к 50%, 2,1% для показателей, близких к 25%, 1,5% - для показателей, близких к 10%, 1,1% – для показателей, близких к 5%.