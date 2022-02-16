На Донбассе задержали разведчика группировки "Восток"

Сотрудники Службы безопасности задержали на линии разграничения в Донецкой области разведчика боевиков. Он собирал данные о позициях и размещениях военных ВСУ.﻿ Об этом, ссылаясь на пресс-службу СБУ, пишет Анастасия Рокитна, РБК-Украина.

Отмечается, что задержанный являлся уроженцем города Мирноград Донецкой области. Он был членом группировок "Оплот" и "Восток". Разведчик собирал данные о позициях и перемещении украинских солдат в регионе. Его задержали на линии разграничения, когда шпион тайно пытался попасть на подконтрольную Украине территорию.

"Из-за конфликта с главарями террористов и угрозами физической ликвидации он пытался проникнуть на контролируемую правительством территорию Украины" , – говорится в сообщении СБУ.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 258-3 УК Украины. Также проверяется информация о причастности злоумышленника к деятельности российских спецслужб.