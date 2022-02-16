Microsoft добавила магазин Android-приложений в Windows 11
Microsoft выпустила большое обновление для новой Windows 11. Теперь операционная система имеет поддержку приложений Android, сообщает РБК-Украина.
Магазин приложений Android можно установить через Amazon Appstore.
Обновление пребывает на стадии публичной версии превью, однако оно доступно пока что лишь для пользователей з США.
Конечно, количество приложений уступает магазину Google Play, впрочем, Microsoft обещала добавить более тысячи утилит.
Была обновлена и панель задач:
- время и дата стали доступны для нескольких мониторов;
- на панель задач можно добавить виджет погоды;
- обновлена работа Microsoft Teams.
Microsoft также обновила Media Player и "Блокнот". Последнее приложение получило улучшенный интерфейс, поисковую систему и затемненный режим. А в плеере можно прослушивать музыку и сохранять альбомы.
Напомним, что пользователи жалуются на новое обновление для Windows 11. Они отмечают очередные проблемы во время подключений принтеров.