Microsoft выпустила большое обновление для Windows 11

Теперь операционная система имеет поддержку приложений Android, сообщает РБК-Украина.

Магазин приложений Android можно установить через Amazon Appstore.

Обновление пребывает на стадии публичной версии превью, однако оно доступно пока что лишь для пользователей з США.

Конечно, количество приложений уступает магазину Google Play, впрочем, Microsoft обещала добавить более тысячи утилит.

Была обновлена и панель задач:

время и дата стали доступны для нескольких мониторов;

на панель задач можно добавить виджет погоды;

обновлена работа Microsoft Teams.

Microsoft также обновила Media Player и "Блокнот". Последнее приложение получило улучшенный интерфейс, поисковую систему и затемненный режим. А в плеере можно прослушивать музыку и сохранять альбомы.

Напомним, что пользователи жалуются на новое обновление для Windows 11. Они отмечают очередные проблемы во время подключений принтеров.