Intel купит производителя чипов за $5,4 млрд

Американская компания Intel не справляется со спросом на чипы и делает все, чтобы снизить дефицит, сообщает AIN.ua.

Одним из решений стала покупка Tower Semiconductor за $5,4 млрд. Компания заплатит по $53 за акцию, премия – 60%. Соглашение планируется закрыть в течение следующих 12 месяцев, указывает TechCrunch.

Поглощение Tower Semiconductor позволит нарастить Intel производство чипов, а также открывает для компании новые рынки: TS работает с клиентами, доступа к которым у Intel из-за ограниченной линейки предложения чипов не было.

Это не первая попытка Intel купить крупного производителя: летом 2021 г. сообщалось, что компания нацелилась на производителя чипов GlobalFoundries за $30 млрд, но главный акционер — фонд Mubadala Investment Company из ОАЭ — в соглашении отказал и объявил о плане вывести компанию на IPO.

Напомним, Intel также планирует построить в Штатах два новых завода по производству чипов, чтобы справиться со спросом. План компании – инвестиции в $20 млрд в ближайшие годы.

Для Intel подобная сделка — важный шаг, чтобы оставаться на большом и денежном рынке. Как пишет CNBC, в 2021 году продали чипов на $555,9 млрд. И в этом году цифра станет больше, поскольку дефицит никуда не девается. Наращивание мощностей позволит компании продавать больше, а значит показывать лучшие финансовые результаты. Кроме того, стоит ожидать новых соглашений.