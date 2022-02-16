Рейсы Bees Airline выполняют другие авиакомпании

Рейсы украинской авиакомпании Bees Airline продолжают выполняться, несмотря на то, что компания отправляет все самолеты за границу по требованию лизингодателю, сообщает Avianews.

На ее сайте опубликован перечень сегодняшних рейсов.

Вылет из и прилет в Киев перенесен в аэропорт Борисполь.

Коммерческий директор авиакомпании Александр Джиджора сообщил, что ей удалось договориться с авиаперевозчиками МАУ и Windrose (Роза Ветров). Они 16 февраля выполнят регулярные и чартерные рейсы Bees Airline.

Вчера стало известно, что Bees Airline отправит все самолеты за границу, так как лизинговые компании требуют перебазирования всех самолетов из Украины.