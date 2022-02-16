Украина не остановится, пока не освободит Донбасс и Крым – Кулеба

Самый болезненный пакет санкций против России разработан и готов к применению, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Об этом, ссылаясь на его выступление на телемарафоне ко Дню единения, сообщает "Украина 24"﻿.

Министр напомнил, что в прошлом году Европе был предложен комплексный пакет сдерживания России. Он включал в себя следующие пункты:

1. Активная дипломатия.

2. Подготовка болезненных санкций против России.

3. Предоставление военно-технической помощи Украине для укрепления нашей обороноспособности.

4. Предоставление экономической и финансовой помощи для поддержания экономической устойчивости нашего государства.

"Все эти элементы выполнены!" – сообщил министр иностранных дел Украины.

Кроме того, он отметил, что Украина получила современное оружие.

"Теперь России лучше три раза подумать, прежде чем нападать – потери будут ужасными", – заверил министр.

Также Кулеба подчеркнул, что Украина не остановится, пока не вернет себе свои земли.