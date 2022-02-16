Украина не остановится, пока не освободит Донбасс и Крым – Кулеба
Самый болезненный пакет санкций против России разработан и готов к применению, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Об этом, ссылаясь на его выступление на телемарафоне ко Дню единения, сообщает "Украина 24".
Министр напомнил, что в прошлом году Европе был предложен комплексный пакет сдерживания России. Он включал в себя следующие пункты:
1. Активная дипломатия.
2. Подготовка болезненных санкций против России.
3. Предоставление военно-технической помощи Украине для укрепления нашей обороноспособности.
4. Предоставление экономической и финансовой помощи для поддержания экономической устойчивости нашего государства.
"Все эти элементы выполнены!" – сообщил министр иностранных дел Украины.
Кроме того, он отметил, что Украина получила современное оружие.
"Теперь России лучше три раза подумать, прежде чем нападать – потери будут ужасными", – заверил министр.
Также Кулеба подчеркнул, что Украина не остановится, пока не вернет себе свои земли.
"Мы не остановимся, пока не освободим наши земли на Донбассе, в Крыму, и пока Россия не заплатит за свою агрессию", – заявил глава МИД.