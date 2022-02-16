Донбасс будет счастлив только в единой Украине – Ахметов
Донецк и Донбасс могут быть счастливыми только в единой Украине. Об этом сказал бизнесмен Ринат Ахметов в среду в Мариуполе на встрече с работниками предприятий "Азовсталь" и завода им. Ильича, сообщает Интерфакс-Украина.
"Я уже не раз говорил и еще раз скажу: счастливым Донецк, счастливым Донбасс может быть только в единой и счастливой Украине", – сказал он.
Также бизнесмен поделился своей мечтой.
"У меня есть мечта. Чтобы на Донбасс Арене звучал гимн Лиги Чемпионов. Чтобы у меня была возможность выступить перед родными болельщиками, перед моими земляками", – добавил он.
Ахметов отметил, что он не был
"в своем родном, любимом городе 8 лет".
"Мы продолжим работать, мы продолжим строить и мы продолжим инвестировать. В этом году мы инвестируем 1 миллиард долларов в новое производство. Мы построим университет", – сказал он.
По его словам,
"сегодня все пишут и говорят, что у нас очень неспокойно, очень опасно и тревожно".
"Я здесь, чтобы разделить с вами эти волнения и тревогу. У нас с вами одна цель – сильные и успешные предприятия, сильный, мирный, красивый и успешный Мариуполь, сильная, мирная, единая, красивая и успешная Украина", – заверил Ахметов.