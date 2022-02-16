Донбасс будет счастлив только в единой Украине – Ахметов

Донецк и Донбасс могут быть счастливыми только в единой Украине. Об этом сказал бизнесмен Ринат Ахметов в среду в Мариуполе на встрече с работниками предприятий "Азовсталь" и завода им. Ильича, сообщает Интерфакс-Украина.

"Я уже не раз говорил и еще раз скажу: счастливым Донецк, счастливым Донбасс может быть только в единой и счастливой Украине" , – сказал он.

Также бизнесмен поделился своей мечтой.

"У меня есть мечта. Чтобы на Донбасс Арене звучал гимн Лиги Чемпионов. Чтобы у меня была возможность выступить перед родными болельщиками, перед моими земляками" , – добавил он.

Ахметов отметил, что он не был "в своем родном, любимом городе 8 лет" .

"Мы продолжим работать, мы продолжим строить и мы продолжим инвестировать. В этом году мы инвестируем 1 миллиард долларов в новое производство. Мы построим университет" , – сказал он.

По его словам, "сегодня все пишут и говорят, что у нас очень неспокойно, очень опасно и тревожно" .