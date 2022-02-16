Нардепов Трухина и Кузьминых исключат из "Слуги народа" – Арахамия

На следующей неделе может состояться внеочередное пленарное заседание Верховной Рады, на котором обсудят скандал вокруг ДТП, в которое попал нардеп от "Слуги народа" Александр Трухин﻿. Об этом сообщил глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, сообщает Цензор.НЕТ.

"Сейчас другие приоритеты. Но мы это (внеочередное заседание — ред.) сделаем. Когда? Думаю, на следующей неделе, если мы сделаем ее пленарной. Вероятнее всего, что в среду. Потому что это на час более короткий пленарный день" , — сказал Арахамия.

Если неделя с 21 по 25 февраля будет не пленарной, то внеочередное заседание проведут на следующей пленарной неделе по календарному графику, отметил нардеп.

Арахамия добавил, что на ближайшем заседании фракции "Слуги народа" будет рассмотрен вопрос о лишении мандатов нардепов Александра Трухина и Сергея Кузьминых.