Арахамия назвал признание "ЛДНР" подарком для Украины
Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия назвал "подарком для Украины" поддержанное Госдумой РФ обращение к Владимиру Путину о признании "ДНР" и "ЛНР", сообщает Суспільне.
"Учитывая, что все давили на Украину с требованием выполнять "Минские договоренности" в российском нарративе. Сейчас это скорее как подарок выглядит, потому что мы можем показать, что они ничего не хотят выполнять, а просто нашли какую-то фейковую причину для этого", – заявил политик.
Он добавил, что
"признание ЛДНР" станет эффективным средством давления на Россию, в том числе со стороны европейцев и американцев.
"Это решение будем использовать в качестве давления на РФ", – утверждает Арахамия.
Но он отметил, что у этого решения пока нет юридической силы, и это – просто
"призыв к Путину", потому что признавать другие страны и их самостоятельность – это
"исключительно полномочия президента РФ".
"Но нам нужно, и мы уже начали давить на Россию. Международным партнерам доказываем, что РФ пытается единолично выйти из Минских договоренностей", – пояснил Арахамия.
Глава "слуг" объяснил, что Украина пытается создать новое поколение Минских соглашений, чтобы их выполнение не нарушало национальных интересов Украины.
"Мы хотим обновить "Минск". Фактически мы потратили почти год на попытку перейти в новую генерацию — "Минские договоренности-3". Таким образом, мы сможем сесть за стол переговоров с большим количеством партнеров", – заверил политик.