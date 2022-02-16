Арахамия назвал признание "ЛДНР" подарком для Украины

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия назвал "подарком для Украины" поддержанное Госдумой РФ обращение к Владимиру Путину о признании "ДНР" и "ЛНР", сообщает Суспільне.

"Учитывая, что все давили на Украину с требованием выполнять "Минские договоренности" в российском нарративе. Сейчас это скорее как подарок выглядит, потому что мы можем показать, что они ничего не хотят выполнять, а просто нашли какую-то фейковую причину для этого" , – заявил политик.

Он добавил, что "признание ЛДНР" станет эффективным средством давления на Россию, в том числе со стороны европейцев и американцев.

"Это решение будем использовать в качестве давления на РФ", – утверждает Арахамия.

Но он отметил, что у этого решения пока нет юридической силы, и это – просто "призыв к Путину" , потому что признавать другие страны и их самостоятельность – это "исключительно полномочия президента РФ" .

"Но нам нужно, и мы уже начали давить на Россию. Международным партнерам доказываем, что РФ пытается единолично выйти из Минских договоренностей" , – пояснил Арахамия.

Глава "слуг" объяснил, что Украина пытается создать новое поколение Минских соглашений, чтобы их выполнение не нарушало национальных интересов Украины.