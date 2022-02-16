Новая волна: в Одессе ищут бомбы в судах и аэропорту

В День единения Украину накрыла волна минирований. В Одессе 16 февраля проверяют информацию о взрывчатках в трех судах и аэропорту. Об этом, ссылаясь на местные СМИ, сообщает Сегодня.

Сначала в Одессе заминировали Киевский и Малиновский суды. Позже стало известно о минировании аэропорта с Приморским судом.

Как сообщает корреспондент Новини.LIVE Odesa, который находится в аэропорту, паники нет и проходит проверка. А пассажиров, которые в ближайшее время должны вылететь из Одессы, запускают не через новый терминал, а через старый.