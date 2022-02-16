Кибератака на сайт Минобороны: трафик направили через сервис защиты в США
На официальный сайт Министерства обороны Украины продолжают осуществляться DoS-атаки. Атака направлена на максимальную загрузку серверных мощностей, на которых работает сайт.
Об этом сообщила пресс-служба Минобороны в Facebook.
"Злоумышленники наверняка знали, что сайт защищен от классических DDoS-атак, поэтому прибегли к поиску уязвимых мест в коде самого сайта. Можем констатировать, что это им, к сожалению, удалось", - говорится в сообщении.
Отмечается, что злоумышленники ничего не взламывали, не пытались скачивать канал или прекращать работу провайдера, но направили на сайт много специфических запросов, чтобы перегрузить существующие серверные мощности избыточными вычислениями.
Сайт может быть подвергнут не только другим аналогичным DoS-атакам, но и DDoS-атакам, а потому киберспециалисты направили весь его трафик через дополнительный сервис защиты, расположенный в США, добавили в Минобороны.
"Именно из-за необходимости обновления инфраструктуры доступа во всем мире сайт Минобороны может некоторое время казаться недоступным, но после окончательного обновления DNS-серверов - будет стабильно функционировать", - написали в соцсети.
В Минобороны прогнозируют, что атаки будут продолжаться и иногда будут приводить к временному нарушению работы сайта, по крайней мере, пока он не будет профессионально обновлен. В министерстве заверили, что обновление программного обеспечения сайта запланировано и состоится в плановом порядке.
Напомним, вчера официальные сайты Минобороны и ВСУ перестали открываться. Кроме того, атаке подверглись мобильные приложения "Приват24" и "Ощадбанк". В настоящее время они возобновили работу.
Также министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров сообщил об отражении хакерской атаки на портал "Дія".