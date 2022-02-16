Кибератака на сайт Минобороны: трафик направили через сервис защиты в США

На официальный сайт Министерства обороны Украины продолжают осуществляться DoS-атаки. Атака направлена ​​на максимальную загрузку серверных мощностей, на которых работает сайт.

Об этом сообщила пресс-служба Минобороны в Facebook.

"Злоумышленники наверняка знали, что сайт защищен от классических DDoS-атак, поэтому прибегли к поиску уязвимых мест в коде самого сайта. Можем констатировать, что это им, к сожалению, удалось" , - говорится в сообщении.

Отмечается, что злоумышленники ничего не взламывали, не пытались скачивать канал или прекращать работу провайдера, но направили на сайт много специфических запросов, чтобы перегрузить существующие серверные мощности избыточными вычислениями.​

Сайт может быть подвергнут не только другим аналогичным DoS-атакам, но и DDoS-атакам, а потому киберспециалисты направили весь его трафик через дополнительный сервис защиты, расположенный в США, добавили в Минобороны.

"Именно из-за необходимости обновления инфраструктуры доступа во всем мире сайт Минобороны может некоторое время казаться недоступным, но после окончательного обновления DNS-серверов - будет стабильно функционировать" , - написали в соцсети.

В Минобороны прогнозируют, что атаки будут продолжаться и иногда будут приводить к временному нарушению работы сайта, по крайней мере, пока он не будет профессионально обновлен. В министерстве заверили, что обновление программного обеспечения сайта запланировано и состоится в плановом порядке.

Напомним, вчера официальные сайты Минобороны и ВСУ перестали открываться. Кроме того, атаке подверглись мобильные приложения "Приват24" и "Ощадбанк". В настоящее время они возобновили работу.

Также министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров сообщил об отражении хакерской атаки на портал "Дія".