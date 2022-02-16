Венгрия изменила правила въезда для туристов, прибывающих самолетами

Венгрия с 15 февраля изменила правила въезда для туристов, в частности, для тех, кто прибывает в страну авиационным транспортом, сообщает УНИАН.

Как отмечается на интерактивной карте МИД Украины, по состоянию на 15 февраля 2022 года граждане Украины могут пересекать украинско-венгерскую границу без ограничений, введенных в связи с распространением коронавируса.

Исключением является въезд в Венгрию авиационным транспортом. В частности, от путешественников требуется:

Отрицательный результат тестирования на COVID-19 методом полимеразной цепной реакции (ПЦР-тест), полученный не позднее 72 часов на момент въезда. Стоит учесть, что принимается исключительно отрицательный ПЦР-тест, отрицательный тест на антиген не принимается.

Или украинский или венгерский сертификат о вакцинации (вместе с гражданами, которые имеют сертификат, также могут без ограничений въезжать дети до 18 лет), вакцинация должна быть полной и с момента получения второй прививки должно пройти минимум 14 дней. В то же время, согласно новым правилам путешествий, сертификат о вакцинации двумя дозами вакцины действителен до 1 мая 2022 года. В случае получение третьей прививки – он считается бессрочным.

После прибытия в Венгрию сдавать дополнительный ПЦР-тест не нужно.

В МИД также напомнили, что для въезда граждан Украины в Венгрию остаются действующими требования, определенные Кодексом Шенгенских границ (биометрический паспорт/виза, медицинская страховка, действующая на территории Европы, финансовое обеспечение).

Для транзитного проезда по стране представители венгерской пограничной полиции могут дополнительно потребовать документы, подтверждающие право на въезд в страну назначения (в зависимости от требований конкретной страны: вид на жительство, рабочая виза, бронирование отеля, результаты тестов на коронавирус и прочее).