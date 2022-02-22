Блинный торт к Масленице 2022: рецепт от Татьяны Литвиновой
В Украине, с 28 февраля, начинается Масленица или блинная неделя. Символом праздника являются блины, которые можно готовить с разными начинками, начиная от сладких, заканчивая солеными, мясными, овощными, сообщает Обозреватель.
Кулинар Татьяна Литвинова поделилась на YouTube-канале рецептом вкусного блинного торта с грибной начинкой с сыром, который получится очень вкусным и сытным, (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
Ингредиенты:
- Блины – 15 шт.
- Грибы шампиньоны – 450 г
- Лук репчатый – 250 г
- Сливки 15% – 200 мл
- Сыр сулугуни – 200 г
- Масло оливковое – 40 мл
- Соль – 1 ч. л.
- Перец черный – 1 ч. л.
Способ приготовления:
1. Шампиньоны и лук нарежьте кубиком.
2. Нагрейте сковороду и пожарьте их на оливковом масле до золотистости, посолите, поперчите и добавьте лавровый лист.
3. Влейте сливки и готовьте еще 5 минут, пока все не и загустеет.
4. Собираем торт: на блин выложите начинку и так сделайте со всеми блинами и начинкой.
5. Натрите сыр и присыпьте им каждый слой, но можно только сверху или вообще без сыра.
6. Готовый торт накройте фольгой и поставьте запекаться в разогретую до 180 С духовку на 10 минут.
7. Достаньте и присыпьте торт оставшимся сыром и снова поставьте в духовку на 10 минут.