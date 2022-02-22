Блинный торт к Масленице 2022: рецепт от Татьяны Литвиновой

В Украине, с 28 февраля, начинается Масленица или блинная неделя. Символом праздника являются блины, которые можно готовить с разными начинками, начиная от сладких, заканчивая солеными, мясными, овощными, сообщает Обозреватель.

Кулинар Татьяна Литвинова поделилась на YouTube-канале рецептом вкусного блинного торта с грибной начинкой с сыром, который получится очень вкусным и сытным, (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Когда празднуют Масленицу 2022

Ингредиенты:

Блины – 15 шт.

Грибы шампиньоны – 450 г

Лук репчатый – 250 г

Сливки 15% – 200 мл

Сыр сулугуни – 200 г

Масло оливковое – 40 мл

Соль – 1 ч. л.

Перец черный – 1 ч. л.

​​​​​​​Способ приготовления:

1. Шампиньоны и лук нарежьте кубиком.

2. Нагрейте сковороду и пожарьте их на оливковом масле до золотистости, посолите, поперчите и добавьте лавровый лист.

3. Влейте сливки и готовьте еще 5 минут, пока все не и загустеет.

4. Собираем торт: на блин выложите начинку и так сделайте со всеми блинами и начинкой.

5. Натрите сыр и присыпьте им каждый слой, но можно только сверху или вообще без сыра.

6. Готовый торт накройте фольгой и поставьте запекаться в разогретую до 180 С духовку на 10 минут.

Рецепт блинного торта

7. Достаньте и присыпьте торт оставшимся сыром и снова поставьте в духовку на 10 минут.