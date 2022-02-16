Энергоатом вывел в ремонт два энергоблока АЭС

"Энергоатом" вывел в ремонт 2-й энергоблок Запорожской атомной электростанции и 1-й энергоблок Ровенской АЭС, сообщает Экономическая правда.

По данным пресс-службы НАЭК, 15 февраля в 22:43 2-й энергоблок Запорожской АЭС отключили от энергосети "для устранения неплотности в системе байпасной очистки теплоносителя" .

"По плану работы продлятся 4 суток – до 23:59 19 февраля, после чего энергоблок подключат к энергосети.

В настоящее время в работе находятся пять блоков ЗАЭС. Замечаний к работе основного оборудования работающих энергоблоков и персонала нет. Суммарная мощность генераторов – 4 710 МВт", – пояснили в "Энергоатоме".

А 16 февраля в 0:06 "в соответствии с графиком ремонтов действующих энергоблоков АЭС Украины и согласно согласованной заявке" энергоблок №1 РАЭС (ВВЭР-440) был отключен от сети "для проведения среднего планово-предупредительного ремонта, рассчитанного на 49 календарных суток".

Турбогенератор ТГ-3 энергоблока №2 (ВВЭР-440) находится в резерве по условиям работы энергорынка.

С конца января в работе находились все 15 атомных блоков Украины.